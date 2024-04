A medias, Ayuntamiento informa costo de vallas antifeministas del 8M

El Ayuntamiento de Puebla desembolsó cerca de 250 mil pesos para la compra y colocación de vallas antimotines, protecciones de madera y metal para resguardar el Palacio Municipal, fuente de San Miguel Arcángel y la Maqueta Monumental durante la marcha feminista del 8 de marzo de 2024.

De acuerdo a la solicitud de información realizada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el gobierno municipal destinó 50 mil 002.96 pesos para la colocación de una reja metálica y soportes para el cubrimiento de la fuente de San Miguel.

Además, pagó 48 mil 952 pesos para el servicio de montaje de la cerca metálica para cubrir la Maqueta Monumental, así como para la colocación de la ‘malla sombra’ en los portales del Palacio Municipal.

Si bien, el Ayuntamiento fue opaco al no aclarar el costo ejercido en la compra de vallas antimotines que fueron instaladas alrededor del Palacio Municipal, de acuerdo a la cotización realizada por El Ciudadano México a la empresa Shark Producciones, blindar este inmueble tendría un gasto de alrededor de 148 mil 480 pesos.

En virtud de lo anterior, la Oficina de Enlace Administrativo de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información en la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, informa que la Secretaría no suscribió contratos de compra o renta de estructuras metálicas y de madera, colocadas frente a Palacio Municipal, la Fuente de San Miguel en el Zócalo de la Ciudad y la maqueta de la Ciudad, el día 8 de marzo del año 2024, por tal motivo no es posible dar respuesta a su interrogante. Respuesta del Ayuntamiento de Puebla tras solicitud de información del contrato

En cuanto a las estructuras de madera que fueron instaladas frente al Ayuntamiento, la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información (Secati) indicó que no se erogó ningún peso, ya que fueron colocadas por su propio personal.

Cabe destacar que en la solicitud realizada a la Comuna, se le pidió el contrato de la instalación de las estructuras en los referidos inmuebles, sin embargo, no fue proporcionado, con el argumento de que la Secati no suscribió ningún comprobante de renta o compra de vallas metálicas.

Con vallas antimotines limitan expresiones feministas durante el 8M

El pasado 8 de marzo, el Ayuntamiento de Puebla, encabezado por Adán Domínguez, instaló por primera vez vallas antimotines, estructuras de madera y metal frente al Palacio Municipal, la fuente de San Miguel Arcángel y la Maqueta Monumental, con el objetivo de «resguardar» los inmuebles y limitar las expresiones feministas de la marcha del Día Internacional de la Mujer.

Más de 10 mil feministas salieron a las calles a exigir justicia por los cientos de casos de desapariciones forzadas y asesinatos en contra de las mujeres, por lo que protestaron frente al Palacio Municipal para pedir más seguridad.

No obstante, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) intimidaron y violentaron a las mujeres que se encontraban en el zócalo poblano, a quienes les rociaron agua y gas extintor, además de que dos de ellas fueron detenidas.

Incluso, la fuente de San Miguel fue dañada por el Ayuntamiento en su intento de salvaguardarla ante la iconoclasia feminista, con la instalación de vallas y protecciones metálicas.

Ante esta situación, el alcalde interino de Puebla, Adán Domínguez, se deslindó y responsabilizó a un grupo de hombres «infiltrados» por los ataques que recibieron las manifestantes, así como de los daños que presentaron los inmuebles del zócalo.

Ayuntamiento de Puebla presupuestó 300 mil pesos en campaña fantasma para el 8M

La Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género del municipio de Puebla presupuestó la realización de una jornada conmemorativa en el marco del Día Internacional de la Mujer, con un gasto de 300 mil pesos.

De acuerdo al informe compartido por la dependencia, también se presupuestaron otros 300 mil pesos en una jornada de estrategia de sensibilización dirigida para prevenir la violencia hacia las mujeres, así como 50 mil pesos para la elaboración de dos informes de seguimiento de la plataforma de capacitación en línea, en relación con el mismo tema.

Sin embargo, estas campañas no fueron ejecutadas, ya que no hay ninguna evidencia que se hayan llevado a cabo, además de que el gobierno municipal no compartió ninguna información al respecto en ninguna de sus plataformas oficiales.

