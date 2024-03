Morales acusa a Camarillo de «falsear información» para candidatura

El candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de Puebla, Fernando Morales Martínez, señaló de fraudulento al exdiputado local Néstor Camarillo Medina por amarrar su candidatura al Senado de la República registrándose como representante de pueblos indígenas.

En encuentro con medios de comunicación, Morales Martínez expresó que la autoridad electoral tiene la obligación de iniciar una revisión a la documentación que el priista presentó para ser parte del proceso electoral.

Esto luego de darse a conocer que Néstor Camarillo Medina y Nadia Navarro Acevedo presentaron documentos para acreditar su Acción Afirmativa Indígena y así asegurar sus candidaturas el Senado de la República y la Cámara de Diputados, respectivamente.

«Es un tema que tendrá que investigar la autoridad electoral, yo no soy ni juez ni parte. La autoridad electoral está obligada a revisar que esos documentos sean ciertos y se verifique si vive ahí». Fernando Morales Martínez

Candidato a la gubernatura de Puebla

Puntualizó que el priista se aprovecha de una candidatura que debe ser para un representante de estos pueblos, por ello, indicó que en Movimiento Ciudadano se hace un análisis para presentar la denuncia correspondiente.

Señaló que Camarillo Medina nació en el municipio de Quecholac, por lo que reconoció que sí tiene raíces indígenas, no obstante, apuntó que el exdiputado local ya no vive en dicha demarcación desde hace años, por lo que considera que no es coherente participar en el proceso electoral de esa forma.

Expresó además que el exdirigente del PRI únicamente representa a la vieja política, debido a los escándalos y guerra de declaraciones que ha encabezado en los primeros días de campaña.

De acuerdo con el informe de análisis de la documentación presentada para acreditar Acción Afirmativa Indígena del INE, Néstor Camarillo y Nadia Navarro recurrieron a la misma autoridad ejidal del municipio de Zacapoaxtla para lograr participar en las elecciones como personas indígenas.

Foto: Polo Mendoza

