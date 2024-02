Acusan desaparición de documentos sobre desfalco en sindicato VW

La administración saliente del Sindicato Independiente de Trabajadores de Volkswagen (Sitiavw) fue exhibida por la desaparición de documentos que servirían como pruebas sobre el destino de más de 22 millones de pesos ejercidos de forma irregular.

La situación fue dada a conocer en un video publicado por la nueva dirigencia del sindicato de la empresa automotriz, en el que se ve al personal administrativo de la pasada gestión afirmando desconocer la ubicación de documentos y pruebas sobre el destino de los recursos señalados, además de que se deslindan de la responsabilidad de los mismos.

Esto a sólo unos días de que el nuevo dirigente del sindicato, Hugo Tlalpan Luna, diera a conocer que en Sitiavw existe un desfalco de más de 22 millones de pesos y una deuda externa por 16 millones de pesos, así como propiedades que fueron embargadas.

En la grabación de poco más de 5 minutos aparecen los anteriores titulares de áreas como Préstamos, Fomento Deportivo, Tienda Sindical y Prensa y Propaganda responder a los cuestionamientos sobre los documentos con respuestas como «ahorita no los tengo» y «yo nomás estoy como administrativo».

Asimismo, en el video señalan que la responsabilidad sobre el manejo de los documentos recae en Tesorería, área del sindicato que estuvo a cargo de Danilo Cruz, quien en enero de 2023 renunció a ésta tras ser exhibido en redes sociales golpeando a su ex pareja.

En el video, Hugo Tlalpan Luna aparece afirmando que la integridad del sindicato se pone en peligro ante esta irregularidad y la falta de documentos, no obstante, dijo que se debe reconstruir al sindicato y no únicamente señalar errores, aunque no mencionó qué acciones tomarán al respecto.

«La unidad y la responsabilidad son las herramientas con las que enfrentaremos este desafío. Entendemos la frustración y el malestar que esta situación genera, sin embargo, es precisamente esta indignación la que nos impulsa a transformar la adversidad en oportunidad».

Desde el gobierno de Puebla se ha descartado que esta situación ponga en peligro a la empresa Volkswagen, ni las inversiones que puedan llegar a futuro.

Foto: Agencia Enfoque (archivo)

