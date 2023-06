Ahora la 28 de Octubre culpa a Rivera por crisis en Amalucan

Integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA), 28 de Octubre, culparon al Ayuntamiento de Puebla por los conflictos entre locatarios del mercado Amalucan que surgieron durante la semana pasada, pues aseguraron que el gobierno de Eduardo Rivera Pérez solapa a grupos de comerciantes que pretenden imponer su presencia en este sitio.

Fernando Alonso, representante de la 28 de Octubre, afirmó que entre los grupos de vendedores que son solapados por el gobierno municipal de Puebla está Antorcha Campesina, y señaló que fueron ellos los que la semana pasada agredieron a los mercantes.

Entrevistado durante una manifestación realizada por esta agrupación en calles del Centro Histórico de Puebla, el agremiado de «Simitrio» aseguró que estos comerciantes pretenden imponerse en el mercado, además de negarse a pagar la cuota por los servicios de agua, luz y vigilancia.

Expuso que el anterior gobierno municipal de Puebla les quitó los servicios básicos y fueron ellos quienes pasaron los últimos dos años luchando por recuperarlos, por lo que consideran que el mercado Amalucan «le pertenece a la 28 de Octubre».

«Esta gente no quiere pagar y no pueden tener sus servicios. El mercado es de la 28. Desde hace más de dos años estuvimos luchando por él, para que tuviera servicios y fuera funcionable. No vamos a permitir que llegue gente oportunista a querer imponerse dentro del mercado»

Fernando Alonso

Representante de la 28 de Octubre