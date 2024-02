Alcántara valora dejar al PAN; «no sorprende», desdeña dirigencia

El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Alcántara Montiel, indicó que analizará dejar la bancada albiazul para unirse al «grupo plural» de los seis legisladores que abandonaron el Partido Revolucionario Institucional (PRI), incluido Jorge Estefan Chidiac.

En respuesta, la presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) panista, Augusta Díaz de Rivera Hernández, minimizó la posible salida, al señalar que «no sorprende» de Alcántara Montiel.

Añadió que el legislador enfrenta un proceso de expulsión, luego de que fue sentenciado por violencia política de género en 2023, contra una simpatizante de San Pedro Cholula.

El diputado aclaró que no renunciará al PAN aunque deje la bancada en el Congreso local, pues señaló que puede sumarse al «grupo plural» sin perder su militancia, como el caso del senador panista Gustavo Madero Muñoz.

Alcántara Montiel fue invitado por Jorge Estefan Chidiac, quien fuera el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Legislativo y ahora cabeza del autonombrado «grupo plural», que reúne a seis diputados que renunciaron al tricolor.

«Hoy por la mañana me voy a reunir con Jorge Estefan Chidiac, quien me ha realizado la invitación al tema del grupo plural y la verdad me llamó la atención, tuve algunas diferencias de concepto por lo que yo entiendo de un grupo plural».

Eduardo Alcántara Montiel

Diputado local por Puebla