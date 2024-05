Alejandro Sanz cautiva con su música en la Feria de Puebla 2024

Una velada romántica se desarrolló la noche del martes 07 de mayo en el Teatro del Pueblo de la Feria de Puebla 2024 con la presencia de Alejandro Sanz. El cantautor español deleitó a la audiencia con sus famosas canciones, como «Corazón partío«, «Amiga mía«, «Y ¿Si fuera ella?» y «La fuerza del corazón«.

También puedes leer: Kenia Os anuncia gira Pink Aura con fechas en México

El concierto comenzó con el tema «No es lo mismo«, interpretado por Sanz, quien, con su característico estilo de pop, rumba y flamenco, logró animar al público, que no cesó en su entusiasmo, cantando, gritando y bailando emocionado durante toda la noche.

Uno de los momentos más destacados del evento fue cuando Alejandro Sanz ofreció un medley acústico que incluyó su éxito «La fuerza del corazón«. Esto generó una atmósfera aún más íntima y emotiva entre él y su audiencia.

El cantautor madrileño estuvo acompañado por un grupo de músicos y coristas, y realizó un recorrido musical por algunas de sus canciones más emblemáticas de sus más de 30 años de carrera, como «Cuando nadie me ve«, «Pisando fuerte» y «Looking for paradise«, dejando una impresión duradera en el concierto de la Feria de Puebla 2024.

Mientras tanto, este 8 de mayo se presentarán Los Ángeles Azules en el Teatro del Pueblo con un concierto sinfónico que harán bailar a todos los poblanos.

También puedes leer: Fiebre de Alejandro Sanz, fans esperan horas en la Feria de Puebla

Foto: Redes

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com