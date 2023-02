Alistan discusión del ‘Plan B’ ¿Qué se espera que se avale?

Este lunes se prevé que se discuta la aprobación del plan B de la reforma electoral sin la cláusula de la vida eterna, por parte de las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado.

La propuesta de la comisiones no contempla la cláusula, aprobada el pasado 15 de diciembre por los diputados, que permite a los partidos políticos pequeños mantener su registro al considerar que hay irregularidades que hacen inconstitucional el proceso.

Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, adelantó que la plenaria tiene dos opciones: la primera sería aprobar el dictamen de las comisiones y determinar si se turna el proyecto al Ejecutivo con 429 artículos, que serían los avalados por las dos cámaras.

La segunda contempla rechazar el dictamen de las comisiones, allanarse a lo que remitió la Cámara de Diputados y turnar el proyecto con los 430 artículos al Ejecutivo. Esto implicaría la eliminación de la cláusula de la «vida eterna»

O allanarse a lo remitido por la CDD y turnar el proyecto completo al Ejecutivo, con la modificación al Art. 12 de la LGIPE (430 artículos).

El @senadomexicano asumirá sus funciones con responsabilidad y apego a los procedimientos reglamentarios y constitucionales. February 20, 2023

El documento de las comisiones rechaza eliminar lo aprobado por los diputados, al considerar que no se apegaron al procedimiento establecido en el artículo 72 constitucional. También indican que los legisladores sólo podían discutir los artículos reformados o adicionados previamente en el Senado. La Cámara alta no hizo modificaciones a la llamada cláusula de vida eterna, por lo que los diputados no podían volver a discutir dicho asunto.

El plan B modifica las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, la de Partidos Políticos, la de Comunicación Social y la de Responsabilidades Administrativas así como la Orgánica del Poder Judicial de la Federación. También expide la Ley General de Medio de Impugnación en Materia Electoral.

