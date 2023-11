Alza al pasaje sólo es especulación, afirma Segob

El alza a la tarifa del pasaje en el transporte público solo es especulación, aseguró el titular de la Secretaría de Gobernación, Javier Aquino Limón, quien dijo que actualmente no hay condiciones para que el cobro por este servicio pase de 8.50 a 12 pesos.

También puedes leer: Gobierno no descarta alza en pasaje a transporte público en Puebla

En entrevista, Aquino Limón precisó que hasta el momento no ha tenido reuniones con transportistas para hablar sobre el alza del pasaje y aseguró que al interior del gobierno estatal es un tema que no se está tocando porque no hay condiciones para ello.

El funcionario estatal puntualizó además que la información que existe sobre el alza al pasaje no es contundente, ya que por el momento no han recibido una propuesta formal para el incremento de 3 pesos y 50 centavos.

«De momento creo que es una especulación, no estamos tocando ese tema al interior del gobierno, no hay condiciones en este momento para que eso se pueda dar. Necesitamos ser muy responsables. Quizá fue una nota que no tenía contundencia adecuada. No hay tal, de momento» Javier Aquino Limón

Titular de la Secretaría de Gobernación

El viernes 3 de octubre, el gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, declaró que la tarea de revisar la solicitud de transportistas le corresponde a la Secretaría de Movilidad y Transporte, así como al Congreso del Estado.

Sin embargo, el mismo mandatario poblano señaló que en su administración no existe una propuesta formal para que se les conceda a transportistas el alza del pasaje a $12 pesos.

En octubre de 2019 el Congreso del Estado aprobó el alza al pasaje de $6 a $8.50 con la condición de que las unidades se modernicen y cuenten con botones de pánico, cámaras de videovigilancia y GPS, no obstante, únicamente 7 mil de más de 17 mil transportistas han cumplido con esto.

También puedes leer: Transportistas buscan aumento de pasaje en Puebla, sin modernizar unidades

Foto: Archivo El Ciudadano

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com