AMLO anuncia gira de despedida para agradecer apoyo ciudadano

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que realizará una gira de despedida después de las elecciones presidenciales del 2 de junio para agradecer el respaldo de los mexicanos antes de concluir su mandato.

En conferencia de prensa, el mandatario mexicano mencionó que durante la gira se reunirá con líderes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y que probablemente realizará actos en plazas públicas.

El jefe del Ejecutivo Federal expresó que la intención de su gira es de visitar todos los estados del país antes de entregar la banda presidencial, para así despedirse y expresar su gratitud a la ciudadanía.

“Ya estoy terminando, me faltan cinco meses. Después del día 2 voy a recorrer todo el país, no voy a poder recorrer todas las regiones pero cuando menos sí voy a estar en todos los estados antes de entregar la banda presidencial. Para despedirme y sobre todo dar gracias a la gente, dar gracias a la gente por su apoyo, respaldo”, indicó el mandatario federal.

Ante el cuestionamiento sobre las giras pendientes a diversas regiones, el presidente López Obrador afirmó que prevé recorrer al menos todos los estados de México.

López Obrador enfatizó que la gira será una oportunidad para expresar su agradecimiento al pueblo mexicano por su apoyo y respaldo a lo largo de su mandato.

Aseguró que al concluir su mandato tampoco recibirá gente «porque si no me convierto en lo que no quiero. No deseo ser líder moral ni hombre fuerte, mucho menos cacique. Voy a terminar mi ciclo y van a ser otros los que van a continuar con el proceso de transformación».

