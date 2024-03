AMLO arranca seminario de historia durante «Mañaneras»

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inició las cápsulas de historia en su conferencia de prensa matutina hablando de Miguel Hidalgo y Costilla, padre de la patria y precursor de la Independencia.

Sostuvo que esta fue la «primera transformación del país«, fruto de un anhelo de justicia y libertad, «por ello el grito de libertad y justicia en México, el día 15 de septiembre, va antes que el de la Independencia política».

La conmemoración del aniversario del inicio de Independencia, el 16 de septiembre de 1810, es la fecha cívica más celebrada por el pueblo de México y no la consumación en 1821, refirió.

De este modo, el movimiento independentista no comenzó por reacomodos en las cúpulas del poder ni por un sentimiento nacionalista, dijo el primer mandatario.

El jefe del Ejecutivo definió a Miguel Hidalgo como un cura «bueno y rebelde; un dirigente, luchador social y humanista».

Al mismo tiempo, López Obrador dijo que Hidalgo era un hombre profundamente humano, un auténtico cristiano. Así lo demostró al quedarse en el Monte de las Cruces, localizado en el Estado de México, y no tomar la Ciudad de México, que estaba prácticamente rendida, para evitar el degüello de miles de oponentes realistas e inocentes.

El presidente de México recordó que ningún dirigente en la historia del país ha recibido más insultos que el cura Hidalgo.

De acuerdo con una recopilación del escritor Paco Ignacio Taibo II, fue nombrado como endurecida alma, escolástico sombrío, monstruo, taimado, corazón fementido, rencoroso, padre de gentes feroces, Cura Sila, entrañas sin entrañas, villano, hipócrita, refinado, tirano de tu tierra, pachá, imprudentísimo bachiller, entre otros adjetivos más.

En el juicio de excomunión fue llamado demagogo, desnaturalizado y frenético, a lo que Hidalgo respondía que actuaba con apego a su conciencia.

A sus acusadores dirigió la frase: “Abrid los ojos americanos, no os dejéis seducir de nuestros enemigos: ellos no son católicos, sino por política, su Dios es el dinero y las conminaciones sólo tienen por objeto la opresión. ¿Creéis acaso que no puede ser verdadero católico el que no esté sujeto al déspota español?”.

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México