AMLO celebra permanencia de Marcelo Ebrard en Morena

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró la decisión del extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, de permanecer en el parido Morena.

En conferencia de prensa, el mandatario mexicano, destacó que la decisión de Marcelo Ebrard demuestra que es un hombre responsable, consecuente, esto después de que se reconocieran irregularidades en las encuestas para elegir a Claudia Sheinbaum como virtual candidata del partido guinda rumbo a 2024.

“En esto, por legítimo que sea el interés personal, siempre tiene que ponerse por delante el interés del pueblo, el interés de la nación, eso es la política, es servicio, es un apostolado, no es una actividad lucrativa” Andrés Manuel López Obrador

López Obrador argumentó que se debe de tener amor al pueblo para poder ser político, pues la política “no es corrupción”.

“El corrupto no es político, el racista no es político, el clasista no es político, el que no le tiene amor al pueblo no es político. Es un politiquero oportunista, arribista, lambiscón, achichincle, cualquier cosa menos político”, sentenció el presidente AMLO durante la mañanera realizada en Sinaloa.

El excanciller Ebrard Casaubón aclaró que su intención es permanecer en Morena tras haber alcanzado un “entendimiento” con la virtual candidata de Morena, Claudia Sheinbaum.

La mañana de este 14 de noviembre, a través de la plataforma X, el excanciller Ebrard publicó un texto sobre el análisis realizado por parte de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena respecto a la queja que presentó.

Les comparto el texto que me hizo llegar la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena respecto a la queja que presenté pic.twitter.com/qbGWyWXUr3 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 14, 2023

