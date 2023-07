AMLO critica enojo de Creel en su registro como aspirante de oposición

En su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador criticó a Santiago Creel Miranda, aspirante a la candidatura presidencial de oposición.

AMLO cuestionó a Creel por enojarse con él y no con “la cúpula de la oligarquía por elegir a Xóchitl Gálvez” como candidata de la oposición.

Consideró que Creel Miranda ya se dio cuenta que “hubo dedazo” y no es capaz de reclamarle a Vicente Fox Quesada o a Diego Fernández de Ceballos.

“Lamento que Santiago Creel me culpe a mí. Ahora resulta que se enoja conmigo, en vez de enojarse con Diego, con Salinas, con Calderón, con Claudio X. González. Miren el enojo; ya se dio cuenta que no fue el elegido y me echa la culpa a mí, es el colmo”

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México