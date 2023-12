AMLO definirá este jueves a la nueva ministra de la SCJN

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que decidirá este jueves quién será la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras el segundo rechazo de la terna que había propuesto al Senado de la República.

El mandatario mexicano mencionó que de las tres propuestas para la nueva ministra de la segunda terna que envió donde perfilan Bertha María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y Eréndira Cruzvillegas Fuentes son buenas candidatas y de primera.

El jefe del Ejecutivo Federal destacó que son mujeres con principios, con ideales, están a favor del pueblo, de la justicia, que no están al servicio de los potentados

“Sí me meten en un predicamento, pero afortunadamente sé la ventaja que tengo de que son mujeres con principios, con ideales, están a favor del pueblo, de la justicia, que no están al servicio, como otras autoridades del Poder Judicial, al servicio de los potentados, o sea que no son mujeres sin criterio o sin ideales. Entonces en eso no hay problema, tengo que decidir”