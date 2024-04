AMLO muestra imágenes inéditas de irrupción en embajada de México en Ecuador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, compartió imágenes inéditas de los sucesos ocurridos el pasado viernes 5 de abril en la Embajada de México en Ecuador, donde las autoridades de ese país irrumpieron en la sede diplomática con el objetivo de aprehender al exvicepresidente Jorge Glas.

El mandatario mexicano reiteró la condena a estos hechos y anunció que el gobierno mexicano llevará el caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Las imágenes mostradas por el jefe del Ejecutivo Federal revelan el maltrato sufrido por diplomáticos mexicanos, especialmente el embajador Roberto Canseco, quien fue apuntado con armas de fuego y sometido en el suelo por las fuerzas ecuatorianas.

El video que presentó el Gobierno de México muestra cómo Canseco intentó impedir la entrada de las fuerzas ecuatorianas, por lo que fue empujado y sometido en el suelo repetidas veces. A pesar de ello, Canseco continuó luchando por defender la soberanía desde la embajada mientras Glas fue llevado a la fuerza.

En su intervención, el presidente López Obrador enfatizó que su gobierno no actúa por la fuerza y destacó que el asalto a la embajada no lo llevaría a cabo un gobierno que no se siente respaldado por otras naciones.

Por su parte, los gobernadores que forman parte del partido fundado por AMLO y quienes desde el pasado sábado 6 de abril publicaron un comunicado de prensa donde respaldaron al Gobierno de México tras su decisión de romper relaciones diplomáticas con el país encabezado por Daniel Noboa, mientras exigieron a la vez a las autoridades ecuatorianas permitir la salida del cuerpo diplomático para llegar a salvo a suelo mexicano.

Nuestro apoyo total al Presidente de la República, @lopezobrador_, en su firme decisión de suspender de inmediato las relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador ante la inadmisible invasión de la embajada mexicana en Quito.



Exigimos respeto al derecho internacional.… pic.twitter.com/ddfQgShTB9 — Sergio Salomón (@SergioSalomonC) April 6, 2024

El incidente en la embajada de México en Ecuador se produjo tras la declaración de persona non grata de la embajadora Raquel Serur. Mientras que Roberto Canseco, encargado de la embajada, fue agredido por las autoridades ecuatorianas al intentar evitar su ingreso.

