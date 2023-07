AMLO presenta nueva sección en la mañanera llamada ‘No lo dije yo’

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presento una nueva sección en su conferencia matutina llamada ‘No lo dije yo‘, debido a las restricciones impuestas por las autoridades electorales.

El mandatario mexicano señaló que esta sección tiene la finalidad de mantener a las personas informadas y combatir la “información selectiva” de los medios de comunicación.

Como ya no puedo hablar mucho porque me cepillan los del INE , los del Tribunal Electoral, voy a tener una sección nueva, que se va a llamar, a ver si me ayudan con el nombre, estoy proponiendo que se llame ‘no lo digo yo’, y nada más lo ponemos aquí, sobre lo que dicen para que la gente tenga información”

López Obrador mencionó que los medios de información muchas veces ocultan las cosas, por ello es necesario que desde la mañanera se transmitan noticias importantes para que la gente se informe más.

AMLO presentó una entrevista con Vicente Fox, donde mostró el segmento para destacar que el exmandatario panista apoya a Xóchitl Gálvez a quien señala como la elegida para ser candidata presidencial en 2024, sin embargo, pidió a las autoridades electorales que no lo “vayan a cepillar” por pasarlo en la conferencia matutina.

“Así vamos a empezar la nueva sección (…) Les voy a poner algo que dijo Fox el lunes, no lo dije yo (risas), para que no me vayan a cepillar, no lo dije yo”