AMLO revela que investigan a Carlos Romero Deschamps por depósitos de 309 millones de pesos

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga al ex dirigente del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps, por depósitos acumulados de 309 millones de pesos, reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador, al citar información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En la conferencia de prensa matutina se le preguntó del caso y, aunque en principio dijo que no tenía el dato pero lo indagaría, minutos después le pasaron una tarjeta con la confirmación de la existencia de una averiguación de la FGR. No obstante, el mandatario pidió esperar al resultado del proceso porque las conferencias en Palacio Nacional – advirtió- no son tribunales ni espacio para linchar a nadie, y tampoco se usan los mecanismos judiciales para venganza o fabricar delitos.

“Es la fiscalía la que va a decidir si el dinero es producto de ilícitos, todo lo que tiene que hacer la autoridad. O sea, no podemos condenar a nadie sin prueba. Es más, la misma Constitución protege a los ciudadanos sobre este tema”, subrayó.

El presidente dijo que la indicación es que cualquier servidor público que sepa de algún delito debe presentar denuncia, “ni siquiera hace falta que me consulte, para no ser nosotros encubridores ni cómplices”.

No obstante, precisó que quienes más le informan son los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.

Hoy, por ejemplo, además de que se trató la reunión de seguridad, me informaron por escrito lo de la frontera y sobre otro asunto, sobre una presunta fuga de combustible en el dren emisor y desde la tarde se empezó a actuar.

“Quiero siempre que se comprenda que una denuncia que se hace aquí no significa una condena; nada más que siempre quienes nos están viendo, la persona aludida, considere que este no es un tribunal para linchar a nadie o para hacer un juicio sumario; se garantiza el derecho a la libertad de expresión que todo se pueda preguntar y que no haya censura en nada, libre, pero que sí tengamos conciencia de que las denuncias deben probarse y para ello está el Ministerio Público y los jueces”, dijo.

Recordó, sin embargo, que por una investigación periodística se le sugirió a Romero Deschamps presentar su renuncia, luego que se reveló que tendría vacaciones acumuladas hasta el 2024.

“Me llamó la atención, porque según lo que se esgrimió, durante todo el tiempo que estuvo de dirigente nunca salió de vacaciones y había acumulado todos esos días hasta el 2024.

“Eso, la verdad, yo no lo sabía y me pareció, independientemente de lo laboral, me pareció una inmoralidad y hablé con el director de Pemex, con la secretaria de Gobernación para que se investigara este asunto y se comprobó que tenía ese mecanismo.

“Se habló que era con la idea de regresar después, cuando ya no estuviésemos nosotros, que él se mantuviera en activo para que después del 24 él regresara al sindicato. No creo que el estuviera pensando en eso, pero lo que sí era inaceptable que se le pagaran cuatro años de vacaciones”, señaló el presidente.

A nivel general subrayó que la principal indicación es que no haya impunidad.

“Se está haciendo una investigación; la instrucción es que no haya impunidad, que todos podamos ser investigados, que haya escrutinio de todos los servidores públicos, y sí existen esas investigaciones pero no se puede declarar culpable a nadie hasta que se demuestre que, en efecto, están involucrados en este delito”.

No sólo en este caso, añadió, son cientos de investigaciones relacionadas con el huachicol, ilícito que se combate con el apoyo de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional, pero también con supervisión de las refinerías, porque hay testimonios de que antes salían las pipas de las propias instalaciones de Pemex.

Sin embargo, no vamos a utilizar mecanismos judiciales para venganza o fabricar delitos, reiteró.

Fuente: La Jornada

Para mayor información visite el siguiente link

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/30/politica/investiga-fgr-a-romero-deschamps-por-depositos-de-309-millones-amlo/