AMLO: «Sin novedad» sobre Marcha por la Democracia

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció breves comentarios sobre la marcha «Por la democracia» en Tlaxcala, refiriéndose a ella como «muy bien, muy bien«.

Ante la pregunta sobre si había recibido algún reporte sobre la marcha «Por la democracia«, respondió: «No, no. Nada todavía. Sin novedad, como dirían, que es lo mejor. No he estado pendiente».

Estas declaraciones se dieron durante la entrega del Templo de San José, rehabilitado tras el sismo de 2017, donde el presidente acortó su discurso a solo 15 minutos.

La movilización concluyó aproximadamente 30 minutos antes de que el mandatario llegara al centro histórico de la capital. A pesar de que menos de diez personas intentaron llegar al evento para expresar su descontento con la presencia de López Obrador, no se registraron altercados entre los simpatizantes del presidente y los manifestantes de la marcha por la democracia.

Durante la marcha, algunos manifestantes con prendas de color rosa y blanco corearon consignas como «¡López Obrador eres un traidor!». Sin embargo, no se presentaron incidentes significativos entre ambos grupos.

