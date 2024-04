AMLO solicitará informe especial sobre asesinato de Colosio a FGR

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que solicitará a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), un informe sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio, para brindar transparencia.

En conferencia de prensa, el mandatario mexicano detalló que será después de las elecciones y respetando la autonomía de la FGR. Insiste en que todos tienen derecho a saber qué sucedió en el caso Colosio.

El jefe del Ejecutivo Federal enfatizó que no se debe silenciar el hecho de un segundo tirador en el asesinato de Colosio y se deben aclarar todas las circunstancias.

«Hay una orden de aprehensión que el juez negó y que ese segundo tirador pertenecía al Cisen, a la oficina de espionaje del gobierno en la época de Salinas. Y el que fue a rescatar al segundo tirador fue García Luna, que acababa de entrar al Cisen, eso no se puede quedar sin aclarar»

El presidente López Obrador expuso que el informe se presentará en una de sus conferencias mañaneras para asegurar transparencia y justicia en el caso Colosio.

AMLO reconoció que el hijo del excandidato presidencial del PRI ya no quiere seguir tratando el tema, pero señaló la importancia de seguir con las indagatorias debido al impacto del asesinato en el país y la necesidad de conocer la verdad.

«Es que no es un asunto nada más del hijo de Luis Donaldo que lo respeto y lo estimo, yo pienso que él ya no quiere que se trate este asunto, pero es algo que sí importa mucho para que no se vuelva a repetir, un asesinato que hizo mucho daño al país, nunca más, entonces se tiene que conocer la verdad»