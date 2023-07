Antes de que concluya julio, Marcelo Ebrard visitará Puebla

El aspirante a la coordinación de los Comités de Defensa de la 4T, Marcelo Ebrard Casaubón, visitará la entidad poblana antes de que concluya julio, adelantó el diputado federal, Juan Carlos Natale López.

Lo anterior como parte de las giras que realiza el exsecretario Marcelo Ebrard, de cara a la encuesta de Morena, para definir al coordinador y eventual candidato presidencial.

Natale López, quien encabeza el grupo que promueve el proyecto de Ebrard Casaubón, indicó que el aspirante acudirá antes de que termine el mes, aunque aún no hay una fecha definida.

Puebla recibirá a tres de los seis aspirantes a la coordinación de los Comités de Defensa durante julio, pues el próximo 21 acudirá Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de Ciudad de México, con licencia.

También el 21 de este mes el exsecretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, visitará la entidad poblana.

Natale López pidió a los coordinadores de los aspirantes en Puebla firmar un «acuerdo de hermandad«, para garantizar piso parejo, así como organizar un foro para intercambiar propuestas.

Lo anterior en busca de «contrastar» los puntos de vista entre representantes de morenistas. Pues el acuerdo nacional de Morena prohíbe la realización de debates entre los presidenciables.

En otro asunto, criticó el evento masivo realizado por el coordinador de Sheinbaum Pardo en Puebla, Julio Huerta Gómez. Consideró que violó el «piso parejo» en la entidad, por reunir a funcionarios federales, locales y municipales.

«En el tema particular de cada funcionario de los diferentes órdenes de gobierno, no lo hay; no lo digo yo, lo han visto todos ustedes, lo tienen grabado en su teléfono y sus cámaras a todos los funcionarios y presidentes municipales, que de manera evidente y descarada ha violado el acuerdo nacional»