Antorchistas denunciarán a «Simitrio» por “amenaza de muerte”

Comerciantes del Mercado Amalucan, pertenecientes a Movimiento Antorchista, denunciarán a integrantes y al líder de Unidad Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, Rubén Sarabia Sánchez, por “amenaza de muerte”.

También lee: Eduardo Rivera pide a locatarios agredidos de Amalucan denunciar ante FGE

Durante rueda de prensa, el líder comercial, Rafael Machorro García, dio a conocer que con el fin de desalojarla de su puesto, la locataria y líder antorchista, Tania Alonso, fue agredida por segunda ocasión presuntamente por un compañero de la UPVA 28 de Octubre, a quien acusó de amenazarla con privarla de la vida.

Por tal motivo, dijo que harán responsable al líder de la organización 28 de Octubre, Rubén Sarabia, si atentan contra Tania Alonso o su familia, por lo que puntualizó que procederán legalmente.

A su vez, refirieron que Ayuntamiento de Puebla no debe de solapar las agresiones de la agrupación y definir los espacios públicos entre organizaciones.

Acusan indiferencia de FGE

Rafael Machorro García acusó que la Fiscalía General del Estado (FGE), no procede legalmente en las denuncias de la organización, pues recordó que anteriormente ya habían denunciado la agresión que otro locatario recibió por supuestos integrantes de la 28 de Octubre, no obstante, hasta el momento, no se ha esclarecido el caso.

El comerciante comentó que muchos de los locatarios temen abandonar la 28 de Octubre, ya que les han advertido que si dejan la agrupación, serán desalojados de su puesto.

Dijo que pese a que el Ayuntamiento de Puebla hizo un acuerdo con ambas agrupaciones para su estancia en el mercado Amalucan, no ha intervenido en ninguno de los conflictos que se han suscitado.

Rafael Machorro lamentó que el gobierno municipal, presidido por Eduardo Rivera Pérez, no ponga orden alguno, pues aseguró que sólo se dedica a «solapar» estas agresiones.

Aunado a lo anterior, expuso que los mismos comerciantes han justificado estas actitudes, al referir que el gobierno municipal les dio el control del mercado.

“¿A qué se debe a que el gobierno municipal protege tanto a la 28 de Octubre? No cumple los acuerdos, se adueñan del mercado” Rafael Machorro García

Líder comercial

El representante del Movimiento Antorchista en la zona norte de la capital poblana, Mariano Cariño, señaló a Jorge Cruz Lepe, titular de la Secretaría de Gobernación Municipal (Segom), de actuar a favor de la organización 28 de Octubre.

Debido a esto, comerciantes del Mercado Amalucan decidieron llevar a cabo un mitin frente a Palacio Municipal, en el Centro Histórico, para que el alcalde, Eduardo Rivera, pueda intervenir en este conflicto.

Cientos de locatarios protestaron en las calles del Centro Histórico, con el fin de que los integrantes de la 28 de Octubre dejen de violentar a los comerciantes del Movimiento Antorchista.

Finalmente, puntualizaron que están abiertos a que se lleve a cabo un diálogo entre ambas organizaciones, siempre y cuando, el presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, esté presente, para que se llegue un acuerdo de manera adecuada.

Foto: Agencia Enfoque

Sigue leyendo: BUAP y 28 de Octubre marchan a 55 años de la matanza estudiantil

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com