Aplazan tres meses sentencia de García Luna; defensa dice que tiene pruebas

El juez Brian Cogan aceptó la moción de la defensa de Genaro García Luna para aplazar tres meses la sentencia y darle más tiempo de presentar nuevas evidencias y contemplar la solicitud de pedir un nuevo juicio o anular el veredicto.

El juez estadounidense dijo que las mociones postjuicio de César de Castro, abogado que encabeza la defensa del exsecretario de Seguridad Pública, tendrán lugar el 7 de julio; la respuesta del gobierno sería para el 4 de agosto y la sentencia quedó programada para el 27 de septiembre. La fecha previa de sentencia era el 27 de junio.

César de Castro aseguró que recibió presuntas pruebas por partes de exagentes de seguridad, las cuales podrían favorecer a García Luna.

También explicó que de acuerdo a la norma 33, el acusado puede solicitar un nuevo juicio si se descubren nuevas pruebas que así lo ameriten.

Después de que las mociones se presenten, el juez Brian Cogan decidirá si la evidencia es suficiente o no para un nuevo juicio, en caso de que no sea así, la sentencia será el 27 de septiembre.

Hace algunas semanas, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, comunicó que la «trama de corrupción» que operaba el exfuncionario de Felipe Calderón, Genaro García Luna, obtuvo 746 millones de dólares por operaciones ilícitas y que hubo contratos que vinculan al PAN con empresas del exsecretario.

El funcionario expuso los contratos por más de 316 millones de dólares, relacionados con empresas del exsecretario, los cuales fueron entregados en el sexenio de Felipe Calderón y que no fueron sometidos a licitación.

Afirmó que hay una transferencia interbancaria del 24 de abril de 2015 que realizó el Partido Acción Nacional (PAN) por un millón 160 mil pesos a una de las empresas de Genaro García Luna.

“El conecte comercial que había entre el PAN y una empresa encabezada por García Luna no era ajeno a la relación con su partido, que es lo que se ha dicho. Se han dicho muchas cosas en descargo de responsabilidades políticas evidentes, pero no sólo hay eso, sino también vínculos que ya no son del tipo que tienen que ver con ideas, planteamientos, sino algo mucho más cercano al grado de tener un vínculo comercial”

Pablo Gómez

Titular de la UIF