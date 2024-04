Apoya Doger mando único propuesto por Armenta en Puebla

La estrategia de implementar un mando único de seguridad que propone el candidato a gobernador, Alejandro Armenta Mier, ha funcionado en otros estados, por lo que podría ser una solución contra la inseguridad en Puebla, afirmó Enrique Doger Guerrero.

El vocero de campaña del candidato a gobernador de Puebla descartó que la estrategia que absorbería funciones de policías municipales, que propone Alejandro Armenta, vaya a violar la autonomía de los ayuntamientos.

Señaló que si Alejandro Armenta cree que esa estrategia es la solución, en caso de ganar la gubernatura, tendrá que abrir un diálogo para coordinar esfuerzos con los próximos presidentes municipales.

«Más allá de la política de campaña, el tema de seguridad se tiene que resolver, y si es el mando único la solución, tendrá que platicarlo con los presidentes municipales, que no quiere decir que no sigan teniendo autonomía. Yo fui presidente municipal y lo que distingue al gobierno municipal no es sólo le tema de la policía»

Enrique Doger Guerrero

Vocero de campaña de Alejandro Armenta mier