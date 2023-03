Armenta descarta que Mier sea su competencia para 2024

El senador por Puebla, Alejandro Armenta Mier, descartó estar en competencia con su primo, el diputado federal Ignacio Mier Velazco, en la búsqueda de la candidatura de Morena para la gubernatura en 2024.

En rueda de prensa, Armenta Mier afirmó que ya tiene más de 34 años trabajando y recorriendo el estado poblano, a diferencia de Mier Velazco, quien recientemente aseguró que había recorrido 70 municipios.

“Nosotros estamos trabajando desde hace 34 años y en todos los cargos de elección popular caminamos, yo no me comparo con nadie, yo respeto a todos los compañeros, la competencia es entre nosotros, pero no estoy en competencia con la persona que tú dices (haciendo referencia a Mier Velazco”

Alejandro Armenta Mier

Senador de Puebla