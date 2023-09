Armenta no dejará Senaduría tras inscripción por la gubernatura

El senador de Morena por Puebla, Alejandro Armenta Mier, se retractó de pedir licencia a su cargo para competir por la candidatura de su partido a la gubernatura, al justificar que la convocatoria no lo estipula.

En conferencia, Alejandro Armenta afirmó que dejar el Senador provocaría «presiones» en la contienda interna para los demás aspirantes que no han dejado su puesto.

Lo anterior en alusión al coordinador en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, quien declaró en días pasados que no dejará su curul para buscar la candidatura a la gubernatura de Puebla.

«Tuve una reflexión el fin de semana (sobre) por qué la convocatoria no obliga a los legisladores a separarse. Lo estoy valorando y probablemente no lo haga -dejar el cargo- porque lo que debo hacer es ser estrictamente prudente, porque si un legislador no se separa y yo me separo puede significar que estoy generando presión. Ya sucedió en el proceso nacional (sic)»

Alejandro Armenta Mier

Senador por Puebla