Armenta y Chedraui solicitarán seguridad ante inicio de campaña

Los virtuales candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura y la alcaldía de Puebla, Alejandro Armenta Mier y José Chedraui Budib, tomarán medidas de seguridad de cara a la campaña electoral.

Lo anterior, tras el asesinato del precandidato de su partido a la presidencia municipal de Acatzingo, Jaime González Pérez, tras un atentado en la demarcación por parte de personas armadas.

En conferencia, tras presentar su equipo para el inicio de campaña de este domingo, Armenta Mier afirmó que tomara medidas de seguridad como precaución y como una medida de «prudencia».

El aspirante a la gubernatura declaró que está en desacuerdo con esta medida, pues consideró que como próximo candidato de Morena «lo cuida el pueblo»

«Vamos a hacerlo con toda la prudencia para ser cuidadosos y a mí la verdad no me gusta eso, porque como soy Morena y a mí me cuida el pueblo, hay quienes insisten»

Alejandro Armenta Mier

aspirante a la gubernatura de Puebla