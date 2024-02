Aseguran que la nueva canción de Belinda estaría dedicada a Nodal

Belinda estrenó hoy miércoles 31 de enero de 2024 su nuevo tema que lleva por nombre “Cactus”, la cual muchos han asociado a su expareja Christian Nodal debido a su polémica letra.

Las especulaciones en torno a “Cactus” y su dedicatoria a Christian Nodal, ex de Belinda, no se hicieron esperar, debido a que la letra gira en torno a una relación fallida y un tatuaje de ojos.

En una parte de “Cactus”, Belinda canta:

“Ya volví, Bélica. Mi pecho no es bodega, todo pa’ fuera; lo que me hace mal se va pa la mier… Ni fuiste lo que esperé de ti, carajo, como me hiciste sufrir”.

Belinda, menciona un tatuaje de ojos, lo que muchos de sus fans asociaron al que Nodal lució por algún tiempo en su pecho:

“Bebo, salud por tu recuerdo. Me costó mil pedas no llamarte cruda y hacerme la dura. Bebo, salud por todos los besos: ¿De qué sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otros?”.

El video en tan solo dos horas de haber sido publicado en YouTube, sumaba más de 185 mil vistas, aborda también un compromiso, con entrega de anillo y todo, lo que para los fans de “Beli” es una clara alusión a la petición de matrimonio que el artista de regional le realizó alguna vez.

“No todo fue lo que demostrabas. Si supieran cómo tú me tratabas. Una piedra que no fue real, en un compromiso para aparentar. A lo hecho, pecho, con o sin despecho. A nuestro amor no le diste el respeto. Yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui”.

