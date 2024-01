¡Atención!, estos regalos recomiendan comprar a Reyes Magos

A vísperas de la llegada de los tres Reyes Magos, el subdirector de Medicina Crítica del Instituto Nacional de Pediatría (INP) de la Secretaría de Salud, Carlos López Candiani, sugirió traer a los infantes juguetes que promuevan la actividad física, estimulen el desarrollo cognitivo, la imaginación y creatividad.

También recomendó leer las etiquetas informativas de los juguetes que señalan la edad específica para utilizarlos, para disminuir riesgo de accidentes y otros daños.

Lo anterior porque si los niños aún niños son muy pequeños y manipulan juguetes que contienen piezas que pueden introducir en su boca, nariz u oído, corren el riesgo de asfixia o bloqueo de canales nasales y auditivos.

Añadió que los juguetes deben ser interactivos para promover la activación física; en cambio, los celulares o tabletas electrónicas, que cada vez son más comunes, limitan el desarrollo de su creatividad.

En este contexto, recomendó a los Reyes Magos regalar rompecabezas, juegos de experimentación y de destreza armables y edificables, mosaicos o cuentos.

López Candiani indicó que durante esta fecha aumentan 30 por ciento los accidentes por traumatismos debido a caídas de bicicletas, patines, motos y scooters, por lo que es fundamental utilizar casco, rodilleras y coderas, así como la supervisión de una persona adulta.

Por otra parte, respecto a los videojuegos, recomendó seguir la clasificación de los contenidos de acuerdo con la edad y Lineamientos generales del Sistema Mexicano de Equivalencias de Clasificación de Contenidos de Videojuegos.

Asimismo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) llamó a no comprar juguetes que carecen de etiquetas informativas, que no contengan leyenda de advertencias y medidas de precaución, o bien, que no garanticen la calidad sanitaria del producto y/o de los materiales de fabricación.

Foto: Agencia Enfoque

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com