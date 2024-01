Aumentos salariales anuales de VW y Audi superan el 30% en Puebla

En los últimos cuatro años el salario de los trabajadores de las armadoras de autos, Volkswagen y Audi, que operan en Puebla, ha incrementado en un 30.7 y 33 por ciento, respectivamente.

Te puede interesar: Eligen a Hugo Tlalpan como nuevo secretario general de Sitiavw

De manera anual, las bases sindicalizadas de ambas empresas han negociado un aumento en su sueldo y prestaciones, en medio del riesgo del estallido de huelga.

Para este 2024, el salario para los trabajadores de la Volkswagen continuará con un aumento del 8.6 por ciento, hasta que se renueve el contrato interno.

Mientras que el sueldo de los trabajadores de la empresa Audi aún se desconoce, pues el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi de México (Sitaudi) rechazó el aumento salarial de 3.4 por ciento que ofreció la empresa, aun cuando está por terminar la prórroga, cuyo vencimiento es el próximo 24 de enero.

Aumento salarial de trabajadores en VW en últimos años

Durante la pandemia del 2020, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen de México (Sitiavw), logró un aumento salarial del 5.6 por ciento a nivel global, inferior a lo propuesto inicialmente de 12 por ciento.

El aumento del 5.6 por ciento se dividió en dos: el 3.6 por ciento fue directo al salario y el 1.84 por ciento fue distribuido para prestaciones.

Un 6.5% en 2021

Para agosto del 2021, Volkswagen y el sindicato acordaron un aumento al sueldo de los 7 mil 300 trabajadores del 6.5 por ciento, del cual el 5.5 por ciento fue dirigido al salario directo y el 1 por ciento restante para el fondo de ahorros.

Pese a que el incremento fue menor al aumento inicial, que era del 16 por ciento, fue mayor a lo establecido el año pasado, el cual fue de 5.6 por ciento.

Del 11% en 2022, cifra más grande en años

En 2022, se logró negociar una de las cifras más altas al interior de la empresa, con un aumento salarial del 11 por ciento.

Dicho aumento se distribuyó en dos, el 9 por ciento fue directo al salario y el 2 por ciento restante fue para las prestaciones de todos los empleados.

Con este incremento, el salario promedio diario de los trabajadores pasó de estar entre 315.14 pesos y mil 024.76 pesos a 343.50 pesos y mil 116.99 pesos.

Acuerdan 8.6% en 2023

Tras intentar superar el aumento salarial del año pasado con una tasa del 15.7 por ciento, en 2023 el Sitiavw terminó aceptando el incremento establecido por la Volkswagen, el cual fue de 8.6 por ciento.

El aumento del 8.6 por ciento fue especialmente dirigido al salario de los empleados, con un 8.1 por ciento, mientras que el 0.5 por ciento fue para el fondo de ahorros.

Este incremento aplicó para los trabajadores de los 22 niveles que integran la empresa armadora, es decir, desde los trabajadores que se encuentran el área de motores de construcción hasta el personal técnico.

Desde 2020 hasta la fecha, el aumento salarial en Volkswagen ha sido de 30.7 por ciento, siendo el 2022 el año más destacado.

¿Cómo ha incrementado el salario en Audi?

Por su parte, el incremento salarial en la armadora Audi ha variado en los últimos años, pues tan sólo del 2020 al 2022 se acordó un aumento salarial anticipado del 7 por ciento por cada año, para los más de 4 mil 500 trabajadores que se encontraban en ese entonces en la empresa.

El incremento del 7 por ciento acordado por el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi de México (Sitaudi), se dividió en dos, la cifra mayor que correspondió a 5.4 por ciento fue dirigido a su salario directamente, mientras que el 1.6 fue para sus prestaciones.

Para 2023, salario sube 12%

A horas de que el Sitiavw iniciara una huelga, la armadora Audi estableció un aumento salarial del 12 por ciento, superior al de años pasados.

Este incremento quedó por encima de la inflación del 7.8 por ciento de aquel año, lo que terminó con un 1.6 por ciento por arriba del aumento salarial.

El porcentaje total del aumento se dividió en dos, el 9.4 por ciento fue para el salario directo, mientras que 2.6 se estableció para las prestaciones. Además, se logró un incremento de dos días de aguinaldo, pasando de 22 a 24 días.

Con todos los aumentos salariales registrados desde el 2020 hasta la fecha, Audi registra un alza del 33 por ciento, lo que la convierta en la armadora que más ha beneficiado a sus más 5 mil empleados.

Audi rechaza 3.4% para 2024

Para este 2024, Audi propuso un aumento salarial del 3.4 por ciento, el cual fue rechazado por el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi de México (Sitaudi) al considerarlo una “burla”, pues la inflación al cierre del 2023 fue de 4.66 por ciento, por lo que el monto ofrecido quedaría por debajo.

Por ello, la empresa hizo una “propuesta multianual”, la cual consistente en no incluir ningún aumento salarial en 2024, pues hasta 2025 se consideraría el sueldo y bono por tope salarial y hasta 2026 se discutiría el salario, vales de despensa, fondo de ahorro y útiles escolares. No obstante, la base sindicalizada también lo rechazó, ya que no se precisan porcentajes.

Cabe señalar que el aumento salarial propuesto inicialmente por el sindicato fue de 17 por ciento, mismo que fue negado por la empresa, por lo que ambas partes tienen menos de 10 días para llegar a un acuerdo final.

Ilustración: Iván Rojas

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com