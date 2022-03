Autora de una historia extraordinaria que todavía se lee

Recuerdo que la portada era de color rojo y sólo el título y el nombre de la autora acompañaban al color. Yo viajaba para pasar unos días en la sierra de Puebla. Mi destino eran unas hermosas cabañas rústicas, cuyo atractivo más importante era la chimenea dentro del cuarto. Pedías tu leña y podías pasar una, dos o tres horas mirando el fuego y leyendo y mirar el fuego y leer. Y leer…

Ese libro de portada roja era Cumbres borrascosas de Emily Bronte. Y la primera noche, junto a la chimenea, comencé la lectura.

Emily Jane Bronte nació en Yorkshire, Inglaterra, un día de julio de 1818. Era una pequeña de sólo tres años cuando muere su madre. Los hijos, que eran seis, cinco hermanas y un solo hermano, van a sufrir cambios radicales en su vida. Cuando quedaron huérfanos estuvieron a cargo de su padre, pero como él viajaba constantemente, una tía era quien los acompañaba en su casa grande en Haworth, Inglaterra. Los hermanos pasaban muchas horas ellos solos y pronto comenzaron a crear mundos imaginarios en los que sucedían diversas aventuras. Con unos soldados de madera, crearon dos reinos y en ellos se desarrollaban batallas, escaramuzas y la vida de sus dominios. Desde ese momento, se vislumbraba que algunos de ellos serían grandes escritores, como sucedió con Charlote, Anne y Emily.

En 1824, las hermanas Emily y Charlote, van a hacer compañía a sus dos hermanas mayores en el internado de Clergy Daughters. Un lugar en el que las internas tenían las peores condiciones de vida ya que era un instituto dedicado a quienes no podían pagar una escuela privada. Las dos hermanas mayores Elizabeth y María, mueren al año siguiente de tuberculosis, mal que contraen en la escuela. La futura escritora vive en compañía de sus hermanos el duelo por la muerte de las dos más grandes. Ella comienza a trabajar como institutriz, cerca de su ciudad natal, para después viajar para estudiar en una escuela privada en Bruselas, ya que su deseo era convertirse en maestra. Cuando se encontraba estudiando, su tía, quien los cuidaba desde niños junto con su padre, muere y Emily tiene que regresar a Inglaterra, a la casa familiar.

Ella amaba la naturaleza, el paisaje en el que vive su niñez y luego una parte de su edad adulta. La lluvia, la tormenta, su casa. Primero escribió poesía y esa cercanía con la naturaleza, inspiró algunos de sus hermosos versos.

¡Hacia los páramos, hacia los páramos donde cada desfiladero

se alzaba soleado bajo el cielo descubierto!

¡Hacia los páramos, donde el gorrión estaba trinando!

¡Donde la alondra, la agreste alondra estaba llenando

su pecho y el nuestro de un deleite infinito!

Sus poemas no eran conocidos, hasta que junto con sus hermanas deciden publicar un libro colectivo, de esa manera comienzan a ser leídos, aunque muy pocas personas los conocerán en ese tiempo. Cumbres borrascosas de Emily Bronte, es sin duda una de las novelas que marcarían el paso de la escritora en el mundo, porque para empezar ella utilizaba un seudónimo masculino para dar a conocer sus obras, es Ellis Bell, aparentemente el autor de la novela y que se conoce en 1847. Una sociedad inglesa tan rígida como la victoriana y atreverse a ser escritora, era impensable. Y su novela, tocaba temas que hacían escandalizar a la sociedad puritana. En la novela, el amor desenfrenado entre Heatcliff y Catherine, quienes se conocen desde niños, ya que él es adoptado por la familia Earnshaw, padres de Catherine, desde niño, se desarrolla en los páramos de Yorkshire. Al morir el padre, el hermano de Catherine que desprecia a Heatcliff, lo convierte en su sirviente y la ira y el odio se irán acumulando en el joven que no tiene derechos por no ser hijo de esa familia. Ella, que lo ama profundamente, trata de tener una posición y desde ésta ayudarlo y por ello se casa con un hombre bueno y rico, al que hace ver como débil ante los demás, al cumplir todas sus peticiones.

Ese amor que se refleja en los diálogos y pensamientos de la novela, nos habla de un amor sin límites: “El pensar en él llena toda mi vida. Si el mundo desapareciera y él se salvara yo seguiría viviendo, pero si desapareciera él y lo demás continuara igual, yo no podría vivir.” Dice Catherine. Cuando ella muere en el parto de su hija, la vida deja de tener sentido para el irascible Heatcliff, para quien la venganza se convierte en el objetivo principal de su existencia, sin importar el maltratar y humillar a las personas que están a su alrededor y a quienes podría querer. Ese odio acumulado irá destruyendo poco a poco su vida, en la que después de el sufrimiento de su familia, descubre que su amada está cerca de él. Su aparición anuncia su para él, su próxima muerte.

Leer un libro como el escrito por Emily Bronte con la neblina de la noche, el crepitar de la leña, los árboles como sombra, es tener la suerte de que el paisaje y la naturaleza te permitan sentir el frío, los espectros, la negrura del bosque e imaginar que por algún lugar aparecerán Catherine o Heatcliff, quienes se amaron hasta la eternidad.

Sin duda la vida de Emily Bronte fue muy corta, ya que murió de tuberculosis a los 30 años, un 19 de diciembre de 1848. No sabemos si ella amó a alguien parecido a Heatcliff o quiso encontrarlo en su vida. Lo cierto es que sin duda su novela ha sido leída por millones de personas que encontraron en ese amor vehemente, una historia que a muchos les hubiera gustado vivir, a pesar de las consecuencias.

Flor Coca Santillana

Invierno de 2021-2022

Ilustración: Iván Rojas

Ilustración: Iván Rojas

