Comuna poblana afirma que obras del mercado Amalucan ya están terminadas

El gerente del Ayuntamiento de Puebla, Adán Domínguez Sánchez, aseguró que las obras de remodelación en el mercado Amalucan ya están concluidas, por lo que ahora se espera que a mediados del marzo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) termine la reactivación de los servicios de luz de locales para que comerciantes puedan reincorporarse a sus actividades.

En entrevista, el funcionario declaró que el gobierno municipal de Claudia Rivera Vivanco y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) fueron incapaces de llevar a cabo la intervención del mercado Amalucan, y de no haber sido por la intervención del actual Ayuntamiento, el lugar seguiría «sin funcionar«.

«Estamos con la obra terminada, la Comisión Federal de Electricidad termina a mediados de este mes de marzo la conexión de cada local para que puedan ingresar los locatarios. En ese tiempo estamos logrando recuperar y poner nuevamente en funcionamiento el propio mercado porque lo dejaron tirado, abandonado«, declaró Adán Domínguez, quien además indicó que el Ayuntamiento ha destinado 12 millones de pesos para su mantenimiento y para pagar la deuda de 3 millones y medio que el mercado tenía con CFE.

El gerente evitó hacer comentario alguno sobre los 10 millones de pesos que la Sedatu supuestamente no ha regresado al Ayuntamiento capitalino, no obstante, reprochó que el gobierno federal no haya destinado recursos para apoyar las obras en la ciudad de Puebla.

El Ayuntamiento informó que prácticamente desde inicios del año las obras de remodelación en el marcado Amalucan ya están concluidas, sin embargo, los trabajos no han sido entregados y los locatarios que no tienen servicio de la CFE permanecen afuera del inmueble.

La diputada local, Guadalupe Leal Rodríguez, exhibió en enero que el gobierno municipal de Eduardo Rivera destinó 12 millones de pesos en una supuesta rehabilitación que hasta ese momento solo consistía en pintar la fachada del inmueble.

Ayuntamiento afirma que SSC solo resguardó a feministas

En otro tema, el gerente del Ayuntamiento descartó que la Policía Municipal haya arrestado a dos mujeres durante la marcha del 8 de marzo en Puebla. Afirmó que los uniformados solo resguardaron a las jóvenes tras haber sido amenazadas por terceros.

Expuso que el aseguramiento de estas mujeres, pertenecientes al Frente Radical Feminista, se hizo en presencia de personal de la Comisión de Derechos Humanos (CDH), quienes dieron acompañamiento hasta que estuvieran con sus familiares.

«Se trató de un resguardo a dos personas que estaban en riesgo de su integridad física, por lo cual, se resguardaron, ya que habían sido señaladas por terceros, lo que ponía en riesgo su integridad. Lo que se hizo fue siempre acompañados de la Comisión Derechos Humanos» Adán Domínguez Sánchez

Gerente del Ayuntamiento de Puebla

También dijo que no hay daños mayores a monumentos e inmobiliario de la zona del Centro Histórico, sin embargo, mantendrán las revisiones para dar mantenimiento o hacer correcciones donde se requiera.

Foto: Archivo El Ciudadano

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com