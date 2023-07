Ayuntamiento culpa a Agua de Puebla por caída de menor en alcantarilla

Luego de que el día de ayer un niño cayó en una alcantarilla sin tapa en la zona de obras del Centro Histórico, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, expuso que la empresa Agua de Puebla fue la culpable de no instalar la señalética de prevención, por lo que le ha pedido extremar medidas de seguridad, de lo contrario, será sancionada.

Eduardo Rivera reconoció que la alcantarilla donde cayó el menor de edad se encuentra en la calle que está interviniendo la empresa Agua de Puebla, entre la 16 poniente y 5 de mayo, por lo que le pidió al gerente revisar la zona para evitar más casos de este tipo.

Asimismo, Rivera Pérez ha pedido a la Dirección de Riesgos de Protección Civil verificar que todas las empresas encargadas de las obras instalen señaléticas y extremen medidas de seguridad en el lugar.

En caso de que las empresas no cumplan con la normativa, serán sancionadas, sin importar si son municipales o si es incluso Agua de Puebla.

Además, el edil les pidió a las personas que transitan por la zona de obras y a los trabajadores de comercios establecidos, que respeten los señalamientos para que no haya más accidentes, pues puntualizó que en el lugar se encontraba una señalética que fue retirada.

Asimismo, el alcalde instruyó a la Secretaría de Gobernación Municipal (Segom) y a la Gerencia Municipal reforzar el operativo para retirar a los vendedores ambulantes de las calles del Centro Histórico para que este tipo de situaciones no sigan ocurriendo.

«Le he instruido al secretario de gobernación y al gerente refuercen el operativo para lograr un orden y que estas situaciones no se conviertan en un problema (…) afortunadamente el niño está bien, no sufrió ninguna lesión»