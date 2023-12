Ayuntamiento de Puebla multa marisquería hasta con 40 mil pesos

El Ayuntamiento de Puebla multó con 40 mil pesos a una marisquería ubicada en la 16 Poniente y 3 Norte, por carecer de permisos de funcionamiento y obstruir la vía pública.

Así lo dio a conocer el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez quien señaló que el establecimiento fue clausurado debido a que anteriormente ya había sido inspeccionado y advertido de cumplir con todos los requerimientos solicitados, sin hacer caso.

Detalló que el día de ayer se llevó a cabo un operativo por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y Dirección de Normatividad y Regulación Comercial en la referida calle con la justificación de conservar el orden y supervisar que todos los establecimientos cumplieran con la norma, de los cuales a muchos de ellos se les solicitó regularizarse lo más pronto posible.

“Aquellos que estén violando la reglamentación o estén causando un problema de movilidad o que estén violando permanente la norma, tendrán que ser clausurados o remitidos, en el caso de los vehículos” Eduardo Rivera Pérez

Presidente Municipal de Puebla

Al ser cuestionado sobre las declaraciones que hizo la propietaria del local, quien justificó que no contaba con licencia de funcionamiento debido a que el gobierno municipal ya no proporcionaba permisos a marisquerías y pescaderías, Rivera Pérez rechazó este señalamiento, pues aseguró que “no hay ningún impedimento” para expedir licencias.

Puntualizó que no permitirá que ningún establecimiento opere sin permisos, por lo que exhortó a los comerciantes evitar argumentar con “pretextos” y que cumplan de acuerdo a lo establecido a la ley.

Aunado a lo anterior, reiteró que el gobierno municipal mantendrá operativos en la zona del Centro Histórico y en Puebla capital, por lo que advirtió que en caso de que los comercios trabajen de manera irregular serán multados y clausurados.

Foto: Archivo El Ciudadano México

