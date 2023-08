Bajo sospecha, cierra proceso interno del Frente opositor

En medio de polémicas, el Frente Amplio por México cerró el plazo para que sus aspirantes a la candidatura presidencial recaudarán 150 mil firmas de apoyo.

El proceso fue cuestionado por Xóchitl Gálvez, quien encabeza las preferencias. Y Jorge Luis Preciado, exsenador del PAN, anunció su retiro, tras calificarlo de “farsa”.

Por su parte, Gálvez cuestionó a sus adversarios por juntar las firmas en tiempo récord y «sin haber hecho una campaña a ras de tierra» como ella.

Gálvez acusó, sin mencionar nombres, que algunos aspirantes del Frente se beneficiaron de una “captura masiva de firmas”, a través de intermediarios u operadores.

«Me preocupa lo de las firmas, que en mi caso llevo 18 estados recorridos y le he echado todas las ganas del mundo buscándolas”, enfatizó la aspirante.

El lunes, Jorge Luis Preciado, exsenador del PAN, anunció que se retiraba del proceso, al que calificó de “farsa”. Además, renunció al partido en el que militó por tres décadas.

Preciado denunció una irregularidad en la plataforma de firmas que le impidió registrar los apoyos que había recopilado:

«Yo subía los registros y se me ponían en ceros, me bajaban mis registros… no puedo ser parte de esta farsa y por eso impugnaré este proceso y me retiro del PAN»