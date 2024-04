Britney Spears resuelve disputa legal con su padre después de la tutela

Britney Spears finalizó la disputa legal con su padre, acordando términos no revelados. La cantante se liberó completamente de la tutela, marcando un nuevo capítulo en su vida.

También puedes leer: Memes celebran victoria de Chivas sobre Atlas en Clásico Tapatío

Los abogados de Spears confirmaron el acuerdo, destacando su deseo de libertad y su continua trayectoria como icono musical. Por otro lado, el padre de Britney, Jamie Spears, está satisfecho con el fin de la controversia.

El acuerdo incluye un pago de dos millones de dólares a Jamie Spears por los costos legales. A pesar de la disputa, Britney terminó un capítulo oscuro de su vida legal.

La tutela de Britney Spears, que duró 13 años, terminó en noviembre de 2021. Durante este tiempo, la cantante luchó por recuperar su autonomía y control sobre su vida.

En su testimonio, Spears afirmó que, mientras estuvo bajo tutela, fue obligada por su manager a salir de gira en contra de su voluntad, se le hizo consumir litio que la hacía sentir «borracha«, no se le permitió casarse o tener un bebé como deseaba y se le obligó a usar un DIU como método anticonceptivo.

«Solo quiero recuperar mi vida. Han pasado 13 años y ya es suficiente», dijo Spears durante la emotiva vista.

Con el fin de la tutela, Britney Spears ha estado activa en las redes sociales y ha lanzado nuevas canciones, reflejando su determinación de retomar el control de su carrera y su vida.

«La tutela me despojó de mi condición de mujer, me convirtió en una niña», escribió Spears en el libro. «Me convertí más en un ente que en una persona sobre el escenario. Siempre había sentido la música en mis huesos y en mi sangre; me la robaron».

También puedes leer: Fallece Ray Chan, talentoso director de arte de Marvel Studios

Foto: Redes

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com