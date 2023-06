Captan a trabajador de Coca Cola rellenando botellas (VIDEO)

Tras viralizarse un video, donde un trabajador de Coca Cola fue captado rellenando envases de refresco con líquido de otra botella a plena luz del día, la compañía Femsa determinó “separar del cargo” al repartidor de manera inmediata.

A través de un posicionamiento, la empresa embotelladora Femsa señaló que el rellenado de botellas, como fue evidenciado en el video, “es una práctica ajena a los procesos de producción y distribución de nuestra operación, que se desarrollan bajo los más estrictos estándares de calidad y con certificaciones nacionales e internacionales que los avalan”, puntualizó.

A través de TikTok, la usuaria Fabiola Durán (@fabdurandv) compartió un video, en donde un trabajador de Coca Cola está vaciando líquido de un envase de plástico a una botella de cristal.

De acuerdo con las imágenes, los hechos ocurrieron mientras la caja de refrescos se encuentra en la unidad repartidora CUA-31457, con placas del Estado de México LE-86-331.

Al respecto, Fabiola Durán señaló que, desde hace un mes, ella reportó el rellenado de botellas sucias, pero la empresa había hecho caso omiso del reclamo, por lo que pidió a los usuarios de la red social hacer viral el video.

“Coca Cola negligente, ayuden a compartir; ya hice varios reportes desde el 20 de abril y no me han podido dar una respuesta, el caso sigue abierto y no le dan seguimiento”. Fabiola Durán.