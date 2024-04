Carvajal va por Guardia Nacional Forestal contra tala y saqueo de agua

El candidato morenista a diputado federal por el distrito 6 en Puebla, Alejandro Carvajal Hidalgo, explicó que la propuesta de la Guardia Nacional Forestal tiene como objetivo combatir la tala y saqueo del agua ilegalmente.

En rueda de prensa, aseguró que con la creación de este grupo se tendrá una reacción inmediata para controlar incendios, ya que podría contar con helicópteros y diversos vehículos para sus labores.

“Para que haya supervisión en las zonas forestales, no simplemente es fortalecer una área de la Guardia Nacional para que se especialicen primero en el cuidado de los bosques, porque el problema es que no hay supervisión adecuada. Los municipios no tiene la infraestructura para poder eliminar el contrabando de madera y ni tienen la capacidad de fuego”

Alejandro Carvajal Hidalgo

Candidato a diputado federal por el distrito 6