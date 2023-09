Céspedes niega relación con padres de agresores de Ernesto Calderón

El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, negó tener vínculo alguno con padres de familia de los involucrados en la golpiza a Ernesto Calderón, el joven agredido en la Estrella de Puebla durante el pasado fin de semana.

Salomón Céspedes lamentó que existan personas que hagan este tipo de señalamientos, pues dijo que no es correcto lucrar con acontecimientos que pudieron resultar en la muerte de alguien.

En entrevista, el titular del Poder Ejecutivo expuso que tiene plena confianza en que la Fiscalía General del Estado (FGE) resolverá este tema conforme a los tiempos que marque la ley y sin que haya impunidad para nadie, por lo que hizo un llamado enérgico a que se haga justicia.

«Es mentira que yo conozca a algún padre de familia, no se vale que lucren con este tipo de acciones, que gracias a dios no tiene daños mayores, me refiero a una muerte, pero sí queremos evitarlo con fuerza y puntualidad. Todo el llamado enérgico a que en ese aspecto se haga justicia«

Sergio Salomón Céspedes Peregrina

Gobernador de Puebla