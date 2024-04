Céspedes pide a candidatos propuestas, no buscar raja política

El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, llamó a candidatos del actual proceso electoral para conducirse con propuesta y liderazgo en vez de buscar sacar raja política sobre cualquier hecho que acontece en la entidad.

Ante las críticas que han hecho políticos de la oposición a partir de la supuesta amenaza de muerte que recibió el candidato a presidente municipal, Mario Riestra, el mandatario señaló que han asumido su responsabilidad ante el combate a la inseguridad y aseguró que en el momento que quieran pueden revisar la productividad en ese rubro juntos.

«Hay quien busca utilizar cualquier foro para contaminar este tipo de cosas con otra. Sacar raja política. Que cada quien asuma su responsabilidad, que cada quien asuma su compromiso, el tiempo pone todo en su lugar y la ciudadanía se da cuenta de quién habla con verdades y quién miente. El llamado es a que con gran responsabilidad todos esos liderazgos se muestran en un tema de proposición y de construcción. No queremos tapar nada».

Lamentó que se le busque dar un tinte político a las cosas que suceden en la entidad, como ocurrió con un video que circuló en redes sociales el domingo 28 de abril, donde aparecen dos hombres desangrándose y que presuntamente eran militantes de Morena que habían sido atacados por miembros del Partido del Trabajo (PT) en Eloxochitlán.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Daniel Iván Cruz Luna, aclaró que este incidente no tiene relación con partidos políticos, sino que ocurrió durante una discusión entre cuatro sujetos que consumían bebidas alcohólicas, en la que uno de ellos atacó con un objeto punzocortante a dos.

Dijo que es muy temerario que se hable de los sucesos que se reportan como confrontación de un partido político contra otro, cuando, en realidad, las cosas no sucedieron como se informó a través de distintos espacios.

«Yo no entiendo por qué debe llevar un ingrediente político. ¿En qué escenario se dio? Por eso creo que es de alta responsabilidad. Hago un llamado a todos los que quieren ser autoridades a que no echen a pelear al pueblo. Cuiden el proceso electoral desde ahora, no hasta que sean autoridades».

Daniel Iván Cruz Luna

Titular de la Secretaría de Seguridad Pública