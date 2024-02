¿Chicle o pastilla?, Xóchitl Gálvez aclara qué pasó en su registro

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón con México, Xóchitl Gálvez, generó polémica el día de su registro, luego que fuera captada sacando de su boca lo que parecía ser un chicle, pero que ahora aclara que «fue una pastilla».

Lee más: Comunidad migrante mexicana en Nueva York rechaza a Xóchitl Gálvez

“Fue una pastilla, nadie me vio mascando chicle, nadie, es un invento, Fue una pastilla que me dio mi equipo y no supe qué hacer con ella. Volteaba a ver quién se acercaba para dársela y la puse en la orilla, la recuperé y me la volví a comer” Xóchitl Gálvez

Candidata de la coalición Fuerza y Corazón con México

Abundó que «así como la señora que me convidó de su popote. Esa soy yo, no le tengo asco a la gente. Yo tomaba agua de la llave, ésa soy yo. Yo no crecí, yo no iba a clases de ballet. Esa candidata está enfrente”.

Todo lo anterior, lo expresó durante su conferencia, «De la Verdad», expresó que ella conoció los cubiertos “cuando llegué a la ciudad (de México)”. Y en el INE, “brinqué porque estaba muy feliz el día de mi registro”.

Finalmente, recordó su anécdota sobre que llegó a la Ciudad de México con una caja de huevo con su ropa y «43 años después, ser la candidata a la Presidencia es un logro».

Foto: X

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com