Ciudadanos argentinos ensayan votación con boleta electrónica

En Buenos Aires, capital argentina, habilitaron más de 160 puntos de capacitación y un simulador en Internet para que los ciudadanos puedan conocer el sistema de votación con la Boleta Única Electrónica (BUE).

Las urnas electrónicas se utilizará en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que tendrán lugar el próximo 13 de agosto.

Se trata de puntos de capacitación habilitados por el Instituto de Gestión Electoral (IGE) a lo largo de toda la ciudad, que funcionarán hasta el viernes 11 de agosto.

Las máquinas de votación están disponibles en bibliotecas, museos, centros culturales, plazas, dependencias oficiales y lugares de alto tránsito en la capital.

Allí, los ciudadanos pueden simular la votación para cargos locales que se realizará en el marco de las PASO con las mismas máquinas que se emplearán el día de la elección.

Lorena Bartolomé practicó su voto en un punto ubicado en la Plaza de la República, a metros del emblemático Obelisco del centro porteño:

«Pensé que iba a ser todo más difícil, pero me resultó fácil e intuitivo, no me llevó tanto tiempo hacer el procedimiento»