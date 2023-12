COI aprueba atletas individuales neutros para París 2024

La Junta Ejecutiva (JE) del Comité Olímpico Internacional (COI) aprobó el viernes 8 de diciembre la participación de atletas individuales neutros (AIN) en los Juegos Olímpicos de París 2024 bajo estrictas condiciones de elegibilidad.

Los AIN, atletas con pasaporte ruso o bielorruso que hayan asegurado su lugar a través de los sistemas de clasificación existentes de las Federaciones Internacionales (FI) en el terreno de juego, serán considerados elegibles para competir en París 2024, apegándose a condiciones específicas, anunció el COI.

De acuerdo con el COI, sólo hay 11 AIN entre los 4 mil 600 atletas clasificados para París 2024, ocho con pasaporte ruso y tres con pasaporte bielorruso. El COI o las FI podrán extender invitaciones a otros AIN.

El COI planea realizar una evaluación independiente de la elegibilidad de cada AIN calificado propuesto por las FI y su personal de apoyo.

Se aplican varias condiciones a los AIN. Entre ellas no apoyar la guerra, no estar afiliados a las agencias militares o de seguridad nacional rusas o bielorrusas. Además, tienen prohibido desplegar cualquier bandera, himno, color u otras identificaciones de Rusia o Bielorrusia. También deben cumplir todos los requisitos antidopaje. En París 2024 no participarán equipos formados por atletas con pasaporte ruso o bielorruso.

“La protección de los derechos de los atletas individuales a participar en competiciones pese a la suspensión de su CON (Comité Olímpico Nacional) es una práctica bien establecida, que respeta los derechos humanos. Y se ha implementado en diversos CON suspendidos durante los últimos Juegos Olímpicos”, señaló el COI en un comunicado.

