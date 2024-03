Aspirantes de Morena al Senado por Puebla, comienzan campañas en redes

Ignacio Mier Velazco y Liz Sánchez García, primera y segunda fórmula de Morena al Senado de la República por Puebla, iniciaron sus campañas con spots a través de sus redes sociales, a diferencia de los aspirantes de la coalición ‘Fuerza y Corazón por México‘, que realizaron actos de inicio de campaña en Cuautlancingo y Puebla capital.

En el caso del legislador federal Ignacio Mier Velazco, a las 7:08 de la mañana publicó un video en sus redes sociales donde mencionó que ha recorrido los 217 municipios de la entidad poblana, lo que le ha ayudado a conocer las necesidades de los poblanos y agregó la frase: «Soy Nacho Mier y quiero ser tu senador».

«Soy Nacho Mier, fundador del Movimiento de Regeneración Nacional. Ustedes me conocen, saben que toda mi vida me he dedicado a trabajar incansablemente por el beneficio de Puebla. Desde hace muchos años he recorrido cada rincón de los 217 municipios»

Ignacio Mier Velazco

Aspirante a la primera fórmula del Senado de la República