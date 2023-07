Con menos de 10 mil pesos al mes vive la mitad de los hogares de Puebla 

De los 217 municipios de Puebla, 124 están clasificados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), como de “estrato bajo”, pues reportan ingresos de 6 mil a 10 mil pesos mensuales.

El informe del Ingreso Corriente para los Municipios de México 2020, publicado este viernes por el organismo, refiere que Puebla está entre las entidades que más unidades geográficas tienen en el estrato bajo, junto con Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.

Para el caso de Puebla, siete municipios tuvieron ingresos «muy bajos», menores a 20 mil pesos trimestrales, equivalentes a menos de 3 mil pesos a la quincena.

Los ingresos más bajos, según el Inegi, son los de Chiconcuautla, con 18 mil 243 pesos trimestrales; Chichiquila, con 18 mil 673 pesos, y San Sebastián Tlacotepec, con 18 mil 685 pesos. Al mes, cada hogar de este municipio obtiene 6 mil pesos.

En el estrato «bajo», 124 ayuntamientos reportaron ingresos de 20 a 30 mil pesos al mes, equivalentes a un máximo de 10 mil pesos mensuales.

Los hogares con menores ingresos están en los municipios de Acateno (29 mil 940 pesos cada tres meses), Acteopan (21 mil 974), Atempan (28 mil 452 pesos), Ayotoxco de Guerrero (28 mil 513 pesos), Calpan (29 mil 811 pesos), Caltepec (24 mil 806 pesos), Cohuecan (25 mil 882 pesos), Cuetzalan del Progreso (26 mil 891 pesos).

La misma condición se presenta en General Felipe Ángeles (25 mil 669 pesos cada tres meses), Huitzilan de Serdán (22 mil 121 pesos), Huitziltepec (30 mil 304 pesos), Jolalpan (24 mil 448 pesos), Jonotla (24 mil 52 pesos), Cañada Morelos (29 mil 60 pesos) Nicolás Bravo (26 mil 977 pesos), Quecholac (27 mil 944 pesos), Los Reyes de Juárez (28 mil 983 pesos) y Zautla (24 mil 651 pesos.

Con ingresos de 30 a 40 mil pesos al trimestre, hay 77 municipios considerados de estrato «medio bajo», equivalente a 13 mil pesos al mes por vivienda.

Del estrato «medio», con ingresos de 40 a 50 mil pesos cada tres meses, hubo solo seis demarcaciones poblanas: Atlixco (43 mil 96 pesos cada tres meses), Huejotzingo (40 mil 613 pesos), San Gregorio Atzompa (48 mil 760 pesos), San Pedro Cholula (45 mil 310 pesos), Tehuacán (42 mil 193 pesos) y Teziutlán (43 mil 399 pesos).

En el nivel «alto medio» hubo tres municipios, los cuales reportaron ingresos de 50 a 60 mil pesos trimestrales.

Los hogares con mejores ingresos trimestrales son San Andrés Cholula con 57 mil 398 pesos; Cuautlancingo, con 52 mil 737 pesos, y la ciudad de Puebla, con 52 mil 694 pesos.

Ningún municipio de Puebla tuvo ingresos del estrato «alto» o «muy alto», es decir, hogares que perciben más de 60 mil pesos al mes.

El Inegi informó que el 39 por ciento de los municipios del país no superó los 30 mil pesos de ingresos mensuales; el 83 por ciento no llegó a los 45 mil y el 97 por ciento no excedió los 60 mil por vivienda

Más de la tercera parte de los municipios contó con un ingreso corriente de 20 mil a 30 mil pesos, mientras que menos del 1 por ciento tuvo ingresos mayores a 70 mil pesos.

Ilustración: Iván Rojas

