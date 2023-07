Con protestas rechazan plan de peatonalización de Eduardo Rivera

Vecinos, locatarios y comerciantes de la avenida 16 de septiembre se manifestaron por su inconformidad con las obras para la reducción de un carril, para convertir la calle peatonal desde la 17 Poniente hasta el zócalo.

Ante las protestas, el coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en el Congreso de Puebla, Eduardo Castillo López, pidió al alcalde panista Eduardo Rivera Pérez informar sobre las intervenciones que planea en el Centro Histórico.

“Desde acá (el Congreso Local), hacemos un llamado para que se puedan generar las condiciones y que sean obras que se agilicen” Eduardo Castillo

Presidente del Congreso de Puebla

Los comerciantes, en particular, señalaron que, con las intervenciones de la Comuna, las ventas en sus negocios bajarán significativamente y que no estaban preparados, porque no fueron notificados con anticipación.

El mantenimiento de la 16 de septiembre se llevará a cabo en cuatro etapas: La primera se trabajará de la 17 a 13 Oriente-Poniente, la segunda de la 13 a la 9 Oriente-Poniente, la tercera va de la 9 a la 5 Oriente-Poniente y la última se intervendrá de la calle 5 Oriente a Juan de Palafox y Mendoza.

Las obras tendrán un costo de 24 millones de pesos y aún se desconoce la empresa que está a cargo de las obras. Los trabajos deben concluir el 13 de septiembre.

Ayuntamiento debe informar sobre obras del Centro: Congreso

En entrevista, el presidente del Congreso, Eduardo Castillo, condenó que el Cabildo no diera aviso a los vecinos de los proyectos.

Pidió que el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, y sus regidores, deben generar condiciones para agilizar la intervención, pues señaló que los afectados necesitan conocer las consecuencias que causarán los trabajos.

También exigió que la obra no afecte el uso peatonal o el tránsito, pues advirtió que son las principales molestias de la ciudadanía que frecuenta el Centro Histórico.

En respuesta, Eduardo Rivera indicó que una de las preocupaciones que más tienen los comerciantes es que los proveedores no podrán abastecer sus negocios. Sin embargo, expuso que en cada cuadra se construirán dos bahías de ascenso y descenso, para que las personas puedan estacionarse y sea más fácil llegar a los comercios.

Dijo que en caso de que los comerciantes quieran exponer sus quejas de manera individual, pueden acercarse al Ayuntamiento, para que puedan atenderlos.

Gobierno municipal minimiza quejas

Tras las críticas, el secretario de Movilidad e Infraestructura del Ayuntamiento de Puebla, Edgar Vélez Tirado, pidió no alarmarse sobre el reordenamiento vial, ya que en otras ciudades del país este tipo de tránsito es normal.

“Me extraña que la gente brinque (…) debemos que ponderar un poco el respetar y el cuidar de nuestro Centro Histórico” Edgar Vélez Tirado

Secretario de Movilidad e Infraestructura del Ayuntamiento de Puebla

Señaló que gran parte de las quejas de los automovilistas se debe a la poca educación vial que tienen, ya que no son pacientes al transitar en un solo carril.

Detalló que, a partir de hoy, se iniciarán las obras en dos frentes, de la 15 a la 17 oriente-poniente y de la 13 a la 15 oriente-poniente, en donde se realizará la sustitución de drenaje y la implementación de concreto hidráulico.

Por su parte, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, les pidió a los locatarios de la avenida “confiar” en el Ayuntamiento, pues aseguró que las obras y programas se realizan en su beneficio.

“Decían: “no hay que peatonalizar la calle de los dulces, es un contrasentido” y hoy es una de las calles más visitadas” Eduardo Rivera Pérez

Presidente Municipal de Puebla

El edil panista destacó que gracias a lo recaudado por el programa de parquímetros, se han podido realizar brigadas de mantenimiento en el Centro Histórico, y por ello se podrá intervenir la 16 de septiembre.

Por Luis Lozada y David Celestino

