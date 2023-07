Concesiones anunciadas en Puebla, exentas del aval del Legislativo

Las concesiones que anunció el gobierno local para operar la Estrella de Puebla, los estadios de fútbol y béisbol, así como la Central Camionera del Sur, no requieren el aval del Congreso del Estado, declaró el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Eduardo Castillo López.

En entrevista, el diputado comentó que «no era obligatorio» solicitar la aprobación del Poder Legislativo para la referida privatización, que excede el actual periodo de gobierno al extenderse 12 años para la Estrella y 30 en el caso de los estadios.

Castillo López indicó que el próximo jueves 13 de julio habrá una postura de los diputados sobre este tema, en la Comisión de Hacienda y Patrimonio, mientras que descartó su votación en el pleno.

A decir del coordinador de Morena en el Congreso, el gobernador envió un «informe» de las concesiones, en busca de «transparentar» el proceso.

Estrella de Puebla, una de las construcciones que serán concesionadas.

El coordinador, Eduardo Castillo López, llamó a los diputados de su partido a cuidar el uso de logos en eventos de gobierno, luego de las denuncias del Partido Acción Nacional (PAN) contra legisladores del Partido del Trabajo (PT).

En días pasados, la representante del distrito 12, Mónica Silva Ruíz, fue captada entregando apoyos gubernamentales mientras usaba una playera con el logo de su partido, lo cual fue señalado por el PAN como un supuesto delito electoral.

Castillo López pidió a los morenistas en el Congreso local a separar sus actividades como funcionarios y militantes de partidos, al tiempo de insistir que no son tiempos electorales.

«Yo les he pedido a mi bancada de Morena que estemos atentos de lo que hagan, de lo que actúen, a qué eventos van y les he pedido que si van a uno, lo hagan como diputados, no con logos de partidos, tengan cuidado»

Eduardo Castillo López

Coordinador de regidores de Morena