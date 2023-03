Condena presidente quema de figura de la titular de la SCJN

El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó que un grupo de personas quemara una figura de la titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, el sábado 18 de marzo en la conmemoración del 85 Aniversario de la Expropiación Petrolera.

En su conferencia matutina, desde VII Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el presidente expresó que hay otras maneras de protestar y consideró que no se debe llegar a esos extremos al recalcar que su movimiento es pacífico.

“No debe de llevarse a cabo este tipo de actos, no es lo mejor, creo que hay formas de protestar sin llegar a esos extremos. Sí, condeno esos actos, no hace falta, tenemos que vernos como adversarios, no como enemigos” Andrés Manuel López Obrador

El mandatario explicó que este tipo de expresiones son minoritarias, que la mayoría de las personas cercanas al movimiento son muy conscientes y señaló la «hipocresía» de la oposición al recordar que en otros eventos se han quemado figuras de él.

«Claro que son expresiones muy minoritarias de nuestro movimiento, la mayoría de la gente está muy consciente de que se debe seguir luchando por la vía pacífica y que vamos muy bien, y que además no hay que darle motivos a los conservadores»

«Hace poco también quemaron unas figuras, pero no debe de pasar eso, en ningún caso. Pero cuando quemaron mi figura no salió en la prensa. De todas maneras repruebo lo de la ministra Piña. Yo no sabía que habían quemado una figura, porque es mucho de los conservadores eso» Andrés Manuel López Obrador

Presidente agradece asistencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a todos los asistentes que fueron al Zócalo de la Ciudad de México, por el aniversario de la Expropiación Petrolera, y también a las personas que lo siguen apoyando.

“Agradecerle mucho a la gente que participo y a los que no pudieron ir, pero estuvieron pendientes y participaron con su solidaridad. No se puede llevar a cabo una transformación si no se cuenta con el apoyo del pueblo, porque una transformación significa hacer a un lado los privilegios de las minorías” Andrés Manuel López Obrador

El mandatario también aclaró que no hubo “acarreados” y destacó la participación consciente de los ciudadanos a diferencia de las manifestaciones del bloque conservador.

Aseguró que cada que vez que se necesite seguirá con esos actos masivos para reunirse con el pueblo de México, porque “no hay transformación sin el pueblo”.

