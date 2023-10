Confirma AMLO que hay tres paisanos desaparecidos en Israel

En su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador informó que tres mexicanos se encuentran desaparecidos en Israel y otros 300 buscan salir del conflicto entre Hamás y el Estado judío.

El presidente informó sobre un avión militar que despegó la mañana de este lunes para repatriar a mexicanos que se encuentren en Israel, un segundo vuelo partirá por la tarde con el mismo fin.

Según AMLO, unos 5 mil paisanos se encuentran en territorio israelí; también se declaró en contra de la guerra en la Franja de Gaza y lamentó las víctimas que se han reportado.

“Nosotros estamos a favor de la paz, no consideramos que deba utilizarse la violencia, no queremos la guerra, no queremos la confrontación, no queremos la violencia, sostenemos que es lo más irracional que puede haber, que puede existir”

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México