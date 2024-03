Critican desempeño de Memo Ochoa en la final de la Nations League

La polémica estalló en torno a Memo Ochoa, el experimentado guardameta de la Selección Mexicana, luego de su desempeño en la final de la Nations League frente a Estados Unidos. Tras la derrota de México por 2-0, las críticas hacia Ochoa se intensificó, especialmente por parte de Oswaldo Sánchez, reconocido analista deportivo de TUDN.

Sánchez, en su análisis postpartido, no escatimó en señalar las presuntas falencias de Ochoa durante el encuentro. En particular, destacó que en el primer gol encajado por México, el portero no se encontraba en la posición adecuada para detener el remate de Tyler Adams.

Además, hizo hincapié en la edad de Ochoa, 39 años, insinuando que su rendimiento se está viendo afectado por el paso del tiempo. «Es normal que el tema de su metabolismo, esas reacciones, empiece a perderlas», afirmó Sánchez.

Estas críticas llegan en un momento crucial para Ochoa, cuya titularidad en la Selección Mexicana ya estaba siendo cuestionada antes del partido. Con la derrota en la final y su temporada irregular con el club italiano Salernitana, donde no logró evitar el descenso, la presión sobre Ochoa se ha incrementado significativamente.

A pesar de su experiencia y trayectoria, algunos observadores consideran que la edad y el desgaste físico podrían estar pasando factura a Ochoa. Esto generó dudas sobre su continuidad en el equipo nacional. Además, su futuro en el ámbito de clubes también está en tela de juicio, ya que la Salernitana ha descendido y Ochoa no continuará con el equipo italiano.

Sin embargo, aún hay opciones para el arquero mexicano, ya que se rumorea que clubes como Rayados de Monterrey y San Diego FC de la MLS estarían interesados en ficharlo. Ante este panorama incierto, Memo Ochoa enfrenta un momento crucial en su carrera, donde deberá demostrar su valía y capacidad para superar las críticas y los desafíos que se le presentan.

Foto: Redes

