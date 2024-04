¿Cuál fue el último mensaje que Vielka Pulido publicó en redes sociales?

La influencer Vielka Pulido, conocida también como #LadyHumilladora, falleció junto a su pareja en un trágico incidente en Puebla, generando conmoción. Su último mensaje en redes despertó especulaciones sobre amenazas previas.

El mensaje, compartido en la red Threads el 1 de enero, menciona la protección de «los ángeles» y adquiere un tono inquietante tras su muerte, por lo que usuarios reflexionan sobre su significado.

“Los ángeles me cuidan, me tiran y no le atinan”, escribió la influencer, desatando una avalancha de reacciones en las redes. Algunos internautas optaron por comentarios jocosos, aludiendo irónicamente a la forma en que perdió la vida, mientras que otros expresaron su pesar por la partida de Pulido.

La influencer y su pareja fueron atacados en el estacionamiento del gimnasio Beast Fitness Center, resultando en su fallecimiento. La Fiscalía investiga el caso para encontrar a los responsables.

Vielka Pulido, conocida inicialmente como «Lady Humilladora», posteaba en redes fotos de prácticamente todo lo que hacía, desde los sitios a donde viajaba o a los restaurantes en los que comía, siempre vestida con ropa de marcas reconocidas y accesorios y joyas costosas o de lujo. También mostraba vehículos ostentosos.

El último mensaje de Pulido generó especulaciones entre algunos internautas que señalaron que la influencer estaba involucrada con gente del crimen organizado.

Foto: Redes

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com