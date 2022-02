¿Cuántos miles estarías dispuesto a gastar en K-Pop?

Gracias a la cuarta ola del Hallyu y la difusión del K-Pop, este género musical ha llegado a más personas a nivel mundial, modificando la forma en que los fans se relacionan con sus idols, pues mientras que algunas se dedican a comprar los álbumes de sus cantantes favoritos a través de grupos en que se ayudan a realizar pedidos en línea, hay otras que lo hacen yendo de México a Corea del Sur. Sea cual sea el caso, la mayoría gasta grandes sumas de dinero en los artistas.

Las industrias del entretenimiento surcoreanas han logrado hacer crecer sus ingresos año con año, principalmente desde la segunda generación del K-Pop (2000-2012), donde surgieron grupos como 2ne1, Girls Generation, Super Junior o BIGBANG.

Desde entonces el pop coreano llegó a México y a gran parte del mundo, pues se hizo de fans que desde entonces han invertido parte de su dinero en sus idols. Algunas de ellas compartieron su experiencia como fan.

Karla, de 30 años, quien actualmente trabaja y estudia, se convirtió en fan del K-Pop desde 2012, aunque comenzó a comprar álbumes de sus artistas favoritos en 2016. Su gusto por este género musical, en específico por EXO, grupo de la empresa SM Entertainment, la ha hecho, inclusive, viajar hasta Corea del Sur.

EXO es un grupo numeroso; comenzaron siendo 12 integrantes, actualmente son nueve y algunos de ellos se encuentran inactivos. Hasta hoy, han lanzado siete álbumes de estudio, cinco versiones repackage, cuatro en vivo y seis EPs, también conocidos como mini álbum. Esto sin mencionar lo que cada integrante ha hecho de forma individual.

La empresa ha llegado a sacar hasta diez diferentes versiones de un mismo álbum, esto varía según el número de miembros que estén y el concepto que expongan. Tal fue el caso único de EXODUS, disco de estudio que fue lanzado en 2015 con 20 versiones diferentes.

Cada disco varía su precio, entre los 300 pesos mexicanos, hasta los que rebasan los mil pesos a su momento de lanzamiento. De sólo álbumes pudo haber gastado, mínimo, 20 mil pesos.

No obstante, también acudió al conciertos que EXO ofreció en México en 2017, además del festival de música Music Bank en 2014 -donde también se presentó el grupo de SM- y el show de SuperM (grupo del cual dos son también integrantes de EXO) en 2019. En los dos conciertos decidió adquirir el boleto VIP, los cuales rebasaban los 4 mil pesos.

Aunado a ello, decidió visitar a Corea del Sur por primera vez en 2018. Este viaje lo realizó principalmente para conocer los sitios más representativos para cualquier fan del K-Pop y los más turísticos del país, además de aquellos destinos creadas para las fans de EXO: las cafeterías de los familiares de los integrantes, el edificio de la SM Entertainment y tiendas oficiales.

La fan espera nuevamente visitar Sur Corea y tiene contemplado gastar hasta 50 mil pesos en este viaje.

Karla compartió con este medio que, en total, posiblemente ha gastado aproximadamente 110 mil pesos siendo fan del K-Pop.

Otra fanática que expuso sus gastos fue Mari, de 26 años, quien desde 2011 ha sido fan y no sabe cuánto ha gastado a lo largo de estos años como seguidora del K-Pop, pues su forma de acercarse a este género no ha sido a través de productos concretos. Desde que conoció al pop coreano se ha interesado en conocer la cultura de Corea del Sur y no tanto en coleccionar artículos.

Ella comenzó por visitar restaurantes coreanos en la Ciudad de México, por lo que piensa que durante una época gastaba hasta 800 pesos mensuales. Aunado a ello, llegó a comprar algunos DVD de doramas y diferente mercancía en la llamada Frikiplaza, ubicada en el centro de la CDMX.

Uno de sus gastos más fuertes que ha hecho como fan, al igual que Karla, es con los conciertos, en los que ha gastado aproximadamente 6 mil pesos. Aunado a ello, también viajó a Corea hace cuatro años, donde llegó a gastar alrededor de 50 mil pesos entre vuelo, estancia, mercancía, visita a lugares turísticos y cafeterías especiales.

Actualmente, de forma mensual, piensa que gasta cerca de 200 pesos, pues tiene suscripción en una aplicación especial para poder hablar por chat con sus ídolos de K-Pop. No obstante, cuando son fechas decembrinas, puede gastar entre 3 mil y 4 mil pesos debido a los Season’s Greetings, calendarios que vienen acompañados de mercancía exclusiva por la temporada.

Lo que ha desembolsado Mari como fan también superaría los 100 mil pesos.

Natalia, de 25 años, también seguidora de EXO, piensa que ella ha gastado entre 50 mil a 60 mil pesos siendo fan de este género musical por siete años. Ella ha comprado hasta 50 discos de esta agrupación, además de mercancía como lightsticks, DVDs o K-dolls(peluches de los cantantes, los cuales se pueden personalizar con diferentes accesorios y ropa).

Por otro lado, también existen aquellas fans que se integraron a la Hallyu desde la cuarta generación de K-Pop, es decir, desde 2018. Este es el caso de Isis, quien desde 2020 se sumó al mundo del pop coreano con el debut de Stray Kids y desde entonces ha gastado poco más de 8 mil pesos.

¿Por qué gastar en mercancía?

Acerca del por qué han dedicado parte de su dinero a EXO u otras agrupaciones, las cuatro dieron una respuesta similar: más allá de tener la satisfacción de tener una colección de su artista favorito o saber que tiene en sus manos algún artículo limitado, para ellas el comprar mercancía de sus artistas favoritos es apoyar al grupo.

Sin embargo, para todas, más que un trasfondo material, es significativo emocionalmente tener algo físico que las haga sentir cerca de sus ídolos. Las cuatro mencionaron que es una forma de inspirarse, de encontrar algo con lo que se identifican, hacer evidentes sus gustos y, para algunas, ya forma parte de su identidad.

Principalmente, mencionaron que la música, así como todos los productos audiovisuales que lanza esta industria, han sido un alivio emocional y un acompañante. Isis, mencionó que:

“Me di cuenta que había encontrado algo que me ayudaba volvieron a pasar cosas, incluso fueron demasiadas cosas en meses seguidos, y me agarré al K-Pop incluso más que antes; a la música, a las letras, porque me hace feliz y me da paz aunque todo lo demás a mi alrededor sea caótico”

También mencionaron que la calidad de lo que las empresas coreanas son capaces de ofrecer, vale el costo. Y es que mientras una agrupación o artista no coreano ofrecen discos con la típica carcasa de plástico duro, a veces con un pequeño folleto dentro, las empresas de entretenimiento dedicadas al K-Pop se han caracterizado por ofrecer álbumes que contienen más que el CD.

Usualmente, cada nuevo álbum viene acompañado de un photobook o libro de fotografías de los artistas con el concepto de su lanzamiento, incluyen posters y una o varias photocards.

Éste último artículo se ha popularizado por ser el más buscado por las fans, pues la mayoría de las veces no la pueden elegir, lo que desencadenó en un nuevo mercado entre las seguidoras, donde cada tarjeta puede costar hasta 2 mil pesos.

